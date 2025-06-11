Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»

Андрей Ватутин заявил, что бюджет на следующий сезон будет обсуждаться позже.

- Учитывая, что ЦСКА взял два чемпионства подряд, будет ли серьезное вложение в клуб в следующем сезоне? Мы увидим переходы топовых игроков в команду?

– Это немножко некорректная постановка вопроса. Я благодарен за каждый рубль, который вложили спонсор и владелец команды. Говорить о том, что кто‑то дает мало, должен давать больше - это неправильно. Люди дают нам столько, сколько считают возможным и нужным. Есть же экономическая ситуация, поэтому спасибо им за то, что они у нас есть.

За последние годы у нас было пять сокращений бюджета, но мы справились. Конечно, бесконечно так продолжаться не может, но не хочу жаловаться, хочу хорошо отметить победу ЦСКА - мы это заслужили. Про деньги будем разговаривать чуть позже, - сказал президент ЦСКА .