Алекса Аврамович: «Я влюбился в Россию»
Алекса Аврамович поделился впечатлениями от прошедшего сезона за ЦСКА.
«Это один из самых лучших сезонов в моей карьере. Сначала я завоевал со сборной Сербии бронзу на Олимпийских играх в Париже, потом приехал в ЦСКА, в одну из самых лучших команд в Европе, и здесь выиграл два трофея.
Я влюбился в Россию, мне здесь все очень понравилось», – сказал сербский атакующий защитник ЦСКА.
Ранее Аврамович подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за новичка Евролиги «Дубай».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости