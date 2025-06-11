Алекса Аврамович: «Я влюбился в Россию»

Алекса Аврамович поделился впечатлениями от прошедшего сезона за ЦСКА.

«Это один из самых лучших сезонов в моей карьере. Сначала я завоевал со сборной Сербии бронзу на Олимпийских играх в Париже, потом приехал в ЦСКА, в одну из самых лучших команд в Европе, и здесь выиграл два трофея.

Я влюбился в Россию, мне здесь все очень понравилось», – сказал сербский атакующий защитник ЦСКА .

Ранее Аврамович подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за новичка Евролиги «Дубай».