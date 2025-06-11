Андрей Ватутин об уходе Аврамовича: «Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве»

Андрей Ватутин заявил, что замену Алексе Аврамовичу найти можно.

- Можно ли будет найти достойную замену Аврамовичу, который покидает клуб?

– Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве, насколько она будет заменопригодной. Это я в целом говорю, а не только про Аврамовича, – сказал президент ЦСКА .

Ранее Аврамович подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за новичка Евролиги «Дубай».