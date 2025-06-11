Андрей Ватутин об уходе Аврамовича: «Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве»
Андрей Ватутин заявил, что замену Алексе Аврамовичу найти можно.
- Можно ли будет найти достойную замену Аврамовичу, который покидает клуб?
– Замену можно найти кому угодно. Вопрос только в качестве, насколько она будет заменопригодной. Это я в целом говорю, а не только про Аврамовича, – сказал президент ЦСКА.
Ранее Аврамович подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за новичка Евролиги «Дубай».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости