Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
Душан Алимпиевич продолжит работу с «Бешикташем».
39-летний сербский специалист привел команду на 2-е место в регулярном сезоне чемпионата Турции в этом сезоне (23-7). «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в 1-м матче полуфинала национального турнира.
В Еврокубке команда дошла до 1/8 финала.
Алимпиевич продлил соглашение с турецким клубом на 2 года.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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