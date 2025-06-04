Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года

Душан Алимпиевич продолжит работу с «Бешикташем».

39-летний сербский специалист привел команду на 2-е место в регулярном сезоне чемпионата Турции в этом сезоне (23-7). «Бешикташ» примет «Анадолу Эфес» в 1-м матче полуфинала национального турнира.

В Еврокубке команда дошла до 1/8 финала.

Алимпиевич продлил соглашение с турецким клубом на 2 года.