Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
«Жальгирис» сохранил Дейвидаса Сирвидиса.
24-летний литовский защитник (203 см) подписал с клубом контракт по схеме «2+1».
Сирвидис отыграл 23 матча в НБА за «Детройт» за 2 года в НБА.
В прошлом сезоне он очень хорошо выглядел в Еврокубке (18,9 очка + 4,4 подбора + 2,6 передачи), выступая за «Литкабелис».
В этом году он смог успешно дебютировать в Евролиге. На счету Сирвидиса 8,4 очка и 2,6 подбора за 16,5 минуты в среднем при 38,8% точности из-за дуги.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Жальгириса»
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