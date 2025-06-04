Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»

«Жальгирис» сохранил Дейвидаса Сирвидиса.

24-летний литовский защитник (203 см) подписал с клубом контракт по схеме «2+1».

Сирвидис отыграл 23 матча в НБА за «Детройт» за 2 года в НБА.

В прошлом сезоне он очень хорошо выглядел в Еврокубке (18,9 очка + 4,4 подбора + 2,6 передачи), выступая за «Литкабелис».

В этом году он смог успешно дебютировать в Евролиге . На счету Сирвидиса 8,4 очка и 2,6 подбора за 16,5 минуты в среднем при 38,8% точности из-за дуги.