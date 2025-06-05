Джонатан Мотли близок к подписанию 3-летнего контракта с зарплатой в 2 миллиона долларов с «Хапоэлем»

«Хапоэль Тель-Авив» планирует продолжить сотрудничество с Джонатаном Мотли.

30-летний форвард провел успешный сезон в израильском клубе и стал в итоге MVP финала Еврокубка, набирая 16,7 очка, 4,9 подбора и 2,5 передачи в среднем во втором по значимости клубном европейском турнире.

Несмотря на конфликт с игроком , стороны завершили сезон на высокой ноте, и клуб предложил баскетболисту новое соглашение на 3 года с зарплатой в 2 миллиона долларов.

«Хапоэль» дебютирует в Евролиге в следующем году, Мотли близок к принятию положительного решения.