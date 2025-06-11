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Шэмс Чарания: «Будущее Янниса Адетокумбо решится в июле или в августе»

Шэмс Чарания рассказал о ситуации Янниса Адетокумбо в «Милуоки».

«Статус Янниса Адетокумбо не будет привязан к драфту и не будет привязан к рынку свободных агентов. Гораздо более вероятно, что его будущее решится в июле или в августе. Когда ты звезда такого калибра, лига движется так, как ты хочешь двигаться. Лига будет двигаться, когда он будет готов попросить обмен или остаться.

Есть определенный уровень скептицизма, поскольку Яннис Адетокумбо был предан, он провел в «Милуоки» 12 лет. Есть разница между открытостью и активным изучением других вариантов. Есть разница между этим и просьбой об обмене. Яннис Адетокумбо находится в процессе выяснения того, что он хочет», – сказал инсайдер.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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logoМилуоки
возможные переходы
Шэмс Чарания
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