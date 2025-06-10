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Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»

«Милуоки» не ведет переговоры об обмене Янниса Адетокумбо.

«На данный момент нет никаких переговоров об обмене Янниса Адетокунбо. Он не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать», – сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Ранее сообщалось, что форвард «Милуоки» готов к обмену в другую команду этим летом.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Мо Грина в соцсети X
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