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Яннис Адетокумбо избежал травмы после падения на открытии баскетбольной площадки в Бразилии

Форвард «Милуоки» не получил повреждения.

Адетокумбо приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы открыть баскетбольную площадку, названную в его честь.

Греческий форвард решил порадовать собравшихся фанатов, исполнив данк. Но при попытке совершить бросок он поскользнулся и сильно ударился о покрытие. К счастью, форварду удалось избежать травмы.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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