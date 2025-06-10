Яннис Адетокумбо избежал травмы после падения на открытии баскетбольной площадки в Бразилии

Форвард «Милуоки» не получил повреждения.

Адетокумбо приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы открыть баскетбольную площадку, названную в его честь.

Греческий форвард решил порадовать собравшихся фанатов, исполнив данк. Но при попытке совершить бросок он поскользнулся и сильно ударился о покрытие. К счастью, форварду удалось избежать травмы.