Айзейя Томас, «Думаю, Яннис Адетокумбо попытается перебраться на большой рынок»

Айзейя Томас хочет, чтобы Яннис Адетокумбо перешел в команду с большого рынка.

«Влияние Янниса – потрясающее. Не только в Греции или США – во всем мире. Он один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол.

Пора уходить. Он принес этому городу и организации чемпионский титул, две награды MVP. Я думаю, он попытается выбраться оттуда, перебраться на большой рынок – может быть, в Нью-Йорк или куда-то еще.

Но кто знает. Он может остаться», – сказал бывший игрок НБА .