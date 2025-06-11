Айзейя Томас, «Думаю, Яннис Адетокумбо попытается перебраться на большой рынок»
Айзейя Томас хочет, чтобы Яннис Адетокумбо перешел в команду с большого рынка.
«Влияние Янниса – потрясающее. Не только в Греции или США – во всем мире. Он один из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол.
Пора уходить. Он принес этому городу и организации чемпионский титул, две награды MVP. Я думаю, он попытается выбраться оттуда, перебраться на большой рынок – может быть, в Нью-Йорк или куда-то еще.
Но кто знает. Он может остаться», – сказал бывший игрок НБА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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