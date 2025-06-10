Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»

Яннис Адетокумбо намекнул, что не собирается уходить из «Милуоки».

«До финальной серии в этом году дошли две великолепные команды. «Индиана » с моим другом Паскалем Сиакамом пожинает плоды, а у «Оклахомы» просто есть MVP. Я болею за хороший баскетбол.

Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс», – сказал форвард «Милуоки ».