Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
Яннис Адетокумбо намекнул, что не собирается уходить из «Милуоки».
«До финальной серии в этом году дошли две великолепные команды. «Индиана» с моим другом Паскалем Сиакамом пожинает плоды, а у «Оклахомы» просто есть MVP. Я болею за хороший баскетбол.
Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс», – сказал форвард «Милуоки».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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