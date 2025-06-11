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Шэмс Чарания: «Тайриз Халибертон в порядке и будет готов к сегодняшней игре»

Шэмс Чарания подтвердил, что Тайриз Халибертон сыграет в 3-м матче финала.

«Тайриз Халибертон прихрамывали после второго матча финальной серии. Его не было в списке травмированных. Сегодня его состояние не вызывает беспокойства. Чувствуется, что он в порядке, он будет готов к игре.

Как мне сказали, у него проблемы с голеностопным суставом. Но на данном этапе сезона игроки имеют дело со всеми видами ушибов, повреждений и так далее. Несомненно, Тайриз Халибертон будет играть. Между матчами прошло три дня, и он будет готов к сегодняшней игре», – рассказал инсайдер.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ESPN в соцсети X
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