Шэмс Чарания: «Тайриз Халибертон в порядке и будет готов к сегодняшней игре»

Шэмс Чарания подтвердил, что Тайриз Халибертон сыграет в 3-м матче финала.

«Тайриз Халибертон прихрамывали после второго матча финальной серии. Его не было в списке травмированных. Сегодня его состояние не вызывает беспокойства. Чувствуется, что он в порядке, он будет готов к игре.

Как мне сказали, у него проблемы с голеностопным суставом. Но на данном этапе сезона игроки имеют дело со всеми видами ушибов, повреждений и так далее. Несомненно, Тайриз Халибертон будет играть. Между матчами прошло три дня, и он будет готов к сегодняшней игре», – рассказал инсайдер.