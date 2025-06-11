Дон Нельсон: «Тайризу Халибертону следует быть немного более агрессивным в нападении»

Дон Нельсон поделился мнением о разыгрывающем «Индианы» Тайризе Халибертоне.

«Мне нравится его игра. Хотелось бы, чтобы он был немного более агрессивным.

Он очень бескорыстен – возможно, слишком бескорыстен. Вероятно, ему следует быть немного более агрессивным в нападении. Но он почти всегда принимает правильное решение», – сказал легендарный тренер.