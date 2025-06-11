  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Рик Карлайл о травме Тайриза Халибертона: «Он чувствует дискомфорт. Но ничто не удержит его от выступления в матче»
0

Рик Карлайл о травме Тайриза Халибертона: «Он чувствует дискомфорт. Но ничто не удержит его от выступления в матче»

Рик Карлайл прокомментировал здоровье лидера команды.

Халибертон прихрамывал после 2-й игры финала с «Тандер» (1-1). Сам баскетболист заявляет, что готов играть.

«Знаю, что он испытывает дискофорт. Есть неприятные ощущения. Но каждый день ему становится лучше. Не думаю, что вы услышите от него что-либо по этому поводу.

Это тот момент, лучше которого не может быть ничего. Атмосфера, интерес, возможности, возвращение домой. Столько всего интересного! Пара ребят не в оптимальных кондициях. Но думаю, что ничто не сможет удержать их от выступления в матче», – признался главный тренер «Пэйсерс».

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?336 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoОклахома-Сити
logoРик Карлайл
logoИндиана
logoТайриз Халибертон
logoНБА плей-офф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл: «Мы проиграли шесть или семь четвертей из восьми. Нам нужно играть лучше»
210 июня, 19:55
Тайриз Халибертон о травме ноги: «Чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу»
110 июня, 18:44
Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»
19 июня, 14:15
Главные новости
Оби Топпин и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
35 минут назадВидео
Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
341 минуту назад
«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
858 минут назад
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 05:00Спецпроект
«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
2сегодня, 04:56
Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
сегодня, 04:41
«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером
6сегодня, 04:30
Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
сегодня, 04:15
Тайриз Халибертон набрал 22+11+9 в третьем матче финала
4сегодня, 04:02Видео
Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала
7сегодня, 03:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион НБА Дэвид Гринвуд ушел из жизни в 68 лет
9 минут назадФото
«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»
20 минут назад
Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
сегодня, 04:25Видео
Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
5сегодня, 03:23Фото
Кевин Портер откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26
3вчера, 18:54
Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
вчера, 17:52
Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
10вчера, 17:43
Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
вчера, 16:45
Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»
5вчера, 16:22
Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
3вчера, 15:30