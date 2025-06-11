Рик Карлайл о травме Тайриза Халибертона: «Он чувствует дискомфорт. Но ничто не удержит его от выступления в матче»
Рик Карлайл прокомментировал здоровье лидера команды.
Халибертон прихрамывал после 2-й игры финала с «Тандер» (1-1). Сам баскетболист заявляет, что готов играть.
«Знаю, что он испытывает дискофорт. Есть неприятные ощущения. Но каждый день ему становится лучше. Не думаю, что вы услышите от него что-либо по этому поводу.
Это тот момент, лучше которого не может быть ничего. Атмосфера, интерес, возможности, возвращение домой. Столько всего интересного! Пара ребят не в оптимальных кондициях. Но думаю, что ничто не сможет удержать их от выступления в матче», – признался главный тренер «Пэйсерс».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости