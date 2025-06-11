Рик Карлайл о травме Тайриза Халибертона: «Он чувствует дискомфорт. Но ничто не удержит его от выступления в матче»

Рик Карлайл прокомментировал здоровье лидера команды.

Халибертон прихрамывал после 2-й игры финала с «Тандер» (1-1). Сам баскетболист заявляет, что готов играть.

«Знаю, что он испытывает дискофорт. Есть неприятные ощущения. Но каждый день ему становится лучше. Не думаю, что вы услышите от него что-либо по этому поводу.

Это тот момент, лучше которого не может быть ничего. Атмосфера, интерес, возможности, возвращение домой. Столько всего интересного! Пара ребят не в оптимальных кондициях. Но думаю, что ничто не сможет удержать их от выступления в матче», – признался главный тренер «Пэйсерс».