Тайриз Халибертон о травме ноги: «Чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу»
Тайриз Халибертон рассказал о травме, полученной во 2-м матче финала.
«Я в порядке. Это просто проблема с голенью, подробно описывать не стану. Я чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Халибертон участвовал в сегодняшней тренировке команды.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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