Тайриз Халибертон о травме ноги: «Чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу»

Тайриз Халибертон рассказал о травме, полученной во 2-м матче финала.

«Я в порядке. Это просто проблема с голенью, подробно описывать не стану. Я чувствую себя хорошо и буду готов к третьему матчу», – сказал разыгрывающий «Индианы».

Халибертон участвовал в сегодняшней тренировке команды.