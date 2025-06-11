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Тайриз Халибертон: «Когда приходит успех, люди всегда ищут повод дискредитировать тебя»

Тайриз Халибертон прокомментировал волну критики.

«Индиана» считалась аутсайдером в каждой серии плей-офф, несмотря на сильную вторую половину сезона. «Пэйсерс» обвиняют в «самом легком пути в плей-офф». Тайриза Халибертона назвали «переоцененным» коллеги по цеху, а эксперты подвергают сомнению его статус и «не верят» в сильное выступление в финале.

«Когда приходит успех, люди всегда ищут повод дискредитировать тебя. Так это работает. Принципы освещения нашего спорта, иногда со стороны людей на самых значимых позициях, не всегда благоприятно влияют на него.

Мы же контролируем то, что можем. Какая разница, что скажут люди о нашем месте или нашем баскетболе, когда 3 победы отделяют нас от титула чемпионов НБА. Это самое важное.

Время летит, мы просто наслаждаемся каждым моментом, нашим местом и будем готовы принять любой результат», – заключил разыгрывающий.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
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