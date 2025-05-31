Эван Фурнье о шумихе вокруг «Олимпиакоса»: «Просто не обращайте на это внимания, греки очень эмоциональные люди»

Защитник греческого клуба предпочитает сосредоточиться на игре.

Ранее владельцы «Олимпиакоса » публично раскритиковали команду после поражения в 1-м матче финала чемпионата Греции.

«Просто не обращайте на это внимания, это очень просто. Греки очень эмоциональные люди. Они любят свои команды, вкладывают в игру много денег и эмоций. Люди будут говорить всякое. У нас, игроков, есть работа. Неважно, что болтают вокруг», – прокомментировал ситуацию Фурнье .

Вокруг клуба витает множество слухов об изменениях в составе, так как у пятерых игроков истекают контракты (защитник Наз Митру-Лонг , форвард Шакил Маккиссик, центровой Никола Милутинов , форвард Мозес Райт , защитник Найджел Уильямс-Госс).

Райт и Уильямс-Госс уже договорились о переходе в «Жальгирис» в межсезонье, а Маккиссик рассматривает возможность завершения карьеры. Тем временем защитник Тайлер Дорси, чей контракт действует до 2026 года, недоволен своей ролью в команде.