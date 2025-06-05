Никола Милутинов склоняется к переходу в «Милан»
«Милан» считается фаворитом на подписание Николы Милутинова.
Центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов склоняется к подписанию контракта с «Миланом», сообщает BasketNews. Ожидается, что 30-летний сербский бигмен покинет «Олимпиакос» этим летом.
В 29 матчах сезона Евролиги-2024/25 Милутинов в среднем набирал 8,2 очка, делал 5,8 подбора и 0,7 блок-шота при 58,2% с игры и 83,7% с линии штрафных.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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