«Майами» может включиться в борьбу за Кевина Дюрэнта
«Хит» могут войти в список претендентов на обмен Кевина Дюрэнта.
По словам обозревателя Зака Лоу, «Майами» подключится к обсуждению трансфера звездного форварда из «Финикса».
Предложение клуба может быть построено вокруг Эндрю Уиггинса, Хайме Хакеса, Данкана Робинсона и будущих драфт-пиков.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Zach Lowe Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости