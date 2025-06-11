«Майами» может включиться в борьбу за Кевина Дюрэнта

«Хит» могут войти в список претендентов на обмен Кевина Дюрэнта.

По словам обозревателя Зака Лоу, «Майами » подключится к обсуждению трансфера звездного форварда из «Финикса ».

Предложение клуба может быть построено вокруг Эндрю Уиггинса , Хайме Хакеса , Данкана Робинсона и будущих драфт-пиков.