Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»

Брайан Уиндхорст обозначил важную деталь переговоров по Кевину Дюрэнту.

«У целого ряда команд будет интерес к Кевину Дюрэнту . Но у него остался 1 год по контракту. Ключевым вопросом станет его готовность подписать продление. Захочет ли он стать частью обсуждения сделки? Захотят ли «Санз» его задействовать? Это важный фактор», – пояснил эксперт ESPN.

Издание Hoops Wire сообщает , что «Сперс» возглавляют список предпочтительных направлений перехода форварда «Финикса ».