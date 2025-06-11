Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»
Брайан Уиндхорст обозначил важную деталь переговоров по Кевину Дюрэнту.
«У целого ряда команд будет интерес к Кевину Дюрэнту. Но у него остался 1 год по контракту. Ключевым вопросом станет его готовность подписать продление. Захочет ли он стать частью обсуждения сделки? Захотят ли «Санз» его задействовать? Это важный фактор», – пояснил эксперт ESPN.
Издание Hoops Wire сообщает, что «Сперс» возглавляют список предпочтительных направлений перехода форварда «Финикса».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ESPN
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