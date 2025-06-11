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Брайан Уиндхорст: «Ключевым вопросом в обмене станет готовность Кевина Дюрэнта продлить контракт»

Брайан Уиндхорст обозначил важную деталь переговоров по Кевину Дюрэнту.

«У целого ряда команд будет интерес к Кевину Дюрэнту. Но у него остался 1 год по контракту. Ключевым вопросом станет его готовность подписать продление. Захочет ли он стать частью обсуждения сделки? Захотят ли «Санз» его задействовать? Это важный фактор», – пояснил эксперт ESPN.

Издание Hoops Wire сообщает, что «Сперс» возглавляют список предпочтительных направлений перехода форварда «Финикса».

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?337 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ESPN
logoКевин Дюрэнт
logoСан-Антонио
Брайан Уиндхорст
logoНБА
возможные переходы
logoФиникс
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