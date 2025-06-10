Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»

Ожидается, что «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта в ближайшие недели.

«Я уверен, что Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели.

Сегодня «Санз» представят нового главного тренера Джордана Отта, он проведет вступительную пресс-конференцию. Я ожидаю, что довольно скоро они рассмотрят варианты обмена Дюрэнта. Есть несколько команд, которые заинтересованы в Дюрэнте», – сказал инсайдер ESPN.