Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
Ожидается, что «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта в ближайшие недели.
«Я уверен, что Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели.
Сегодня «Санз» представят нового главного тренера Джордана Отта, он проведет вступительную пресс-конференцию. Я ожидаю, что довольно скоро они рассмотрят варианты обмена Дюрэнта. Есть несколько команд, которые заинтересованы в Дюрэнте», – сказал инсайдер ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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