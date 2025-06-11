Билл Симмонс: «На месте «Сперс» попытался бы заполучить Трея Мерфи вместо Кевина Дюрэнта»

Билл Симмонс считает, что «Сан-Антонио» не нужны дорогие ветераны.

«Сперс» называются основным претендентом на Кевина Дюрэнта . Обозреватель The Ringer ставит этот выбор под сомнение.

«Если бы я был консильери клуба, я бы спросил, действительно ли нам так нужен Дюрэнт? Ему 37. Давайте сложим все, что хотим отдать за него, добавим еще драфт-пиков и попробуем заполучить Трея Мерфи , который только приближается к 25-летию.

Мы получим игрока, который куда ближе к нашему окну, который добавит нам многое из того, что нам на самом деле нужно. Его стоимость сейчас снижена, он мало тренировался, потому что не понимал своего статуса в текущей команде», – рассудил Симмонс .

Мерфи провел сезон, переполненный травмами. 203-сантиметровый форвард отыграл 53 матча за «Новый Орлеан », набирая 21,2 очка, 5,1 подбора, 3,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем.