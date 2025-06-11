6

«Это ложь». Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Лейкерс»

Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он не хочет оставаться в «Лейкерс».

Когда один из болельщиков предположил, что Хэйс не хочет оставаться в «Лейкерс», центровой быстро отреагировал, опровергнув это заявление и намекнув на возможность возвращения в команду в следующем сезоне. 

Болельщик: «Слышал, что ты больше не хочешь оставаться в «Лейкерс», и я тебя не виню».

Хэйс: «Это ложь. Я определенно этого не говорил».

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?341 голос
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Lakers Better в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
возможные переходы
logoДжексон Хэйс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»
2вчера, 14:53
Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье
10вчера, 13:52
Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»
3вчера, 13:25
Как в спорте появились чемпионские перстни
13вчера, 06:00Спецпроект
Главные новости
Оби Топпин и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
38 минут назадВидео
Макконнелл – Дэниэлсу о своих 5 перехватах: «Стараюсь быть похожим на тебя»
344 минуты назад
«Чикаго» не разрешил «Никс» провести собеседование с Билли Донованом
8сегодня, 05:07
Как в спорте появились чемпионские перстни?
сегодня, 05:00Спецпроект
«Пэйсерс» стали первой командой 4-го номера посева и ниже, которая захватила лидерство в финальной серии после 3 матчей, со времен «Хьюстона»-1995
2сегодня, 04:56
Демарре Кэрролл присоединится к тренерскому штабу Джордана Отта в «Финиксе»
сегодня, 04:41
«Атланта» отклонила запрос «Никс» на встречу с Куином Снайдером
6сегодня, 04:30
Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
сегодня, 04:15
Тайриз Халибертон набрал 22+11+9 в третьем матче финала
4сегодня, 04:02Видео
Беннедикт Матурин набрал 27 очков со скамейки в третьем матче финала
7сегодня, 03:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпион НБА Дэвид Гринвуд ушел из жизни в 68 лет
12 минут назадФото
«Црвена Звезда» остается фаворитом на подписание Тайсона Картера из «Уникахи»
23 минуты назад
Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
сегодня, 04:25Видео
Сын Реджи Миллера пришел на 3-й матч финала в майке с удушающим жестом Реджи Миллера
5сегодня, 03:23Фото
Кевин Портер откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26
3вчера, 18:54
Дарран Хиллиард перейдет из УНИКСа в «Бильбао»
вчера, 17:52
Александр Медведев: «Жбанов останется в «Зените»
10вчера, 17:43
Гиоргос Воворас назначен главным тренером сборной Бахрейна
вчера, 16:45
Андрей Ватутин о бюджете ЦСКА: «Хочу хорошо отметить победу. Про деньги будем разговаривать чуть позже»
5вчера, 16:22
Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
3вчера, 15:30