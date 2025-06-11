«Это ложь». Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Лейкерс»
Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он не хочет оставаться в «Лейкерс».
Когда один из болельщиков предположил, что Хэйс не хочет оставаться в «Лейкерс», центровой быстро отреагировал, опровергнув это заявление и намекнув на возможность возвращения в команду в следующем сезоне.
Болельщик: «Слышал, что ты больше не хочешь оставаться в «Лейкерс», и я тебя не виню».
Хэйс: «Это ложь. Я определенно этого не говорил».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Lakers Better в соцсети X
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