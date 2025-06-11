«Это ложь». Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он хочет покинуть «Лейкерс»

Джексон Хэйс опроверг слухи о том, что он не хочет оставаться в «Лейкерс».

Когда один из болельщиков предположил, что Хэйс не хочет оставаться в «Лейкерс », центровой быстро отреагировал, опровергнув это заявление и намекнув на возможность возвращения в команду в следующем сезоне.

Болельщик: «Слышал, что ты больше не хочешь оставаться в «Лейкерс», и я тебя не виню».

Хэйс : «Это ложь. Я определенно этого не говорил».