Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»

По словам Йована Бухи, «Лейкерс» заинтересованы в воссоединении с Лонзо Боллом.

«Я думаю, что да. Вопрос только в его цене, и нужно учитывать его здоровье и историю. Вы не можете запланировать, что он сыграет даже в 60 матчах.

Так что, что бы вы ни отдали за него, должна быть какая-то скидка, нужно учитывать, что этот парень сыграет всего 40-50 матчей. Он один из тех, к кому нужно применять распределение нагрузки. Как распределить нагрузку, чтобы он дожил до середины апреля в целости и сохранности?» – сказал журналист The Athletic.