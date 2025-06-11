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Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»

По словам Йована Бухи, «Лейкерс» заинтересованы в воссоединении с Лонзо Боллом.

«Я думаю, что да. Вопрос только в его цене, и нужно учитывать его здоровье и историю. Вы не можете запланировать, что он сыграет даже в 60 матчах.

Так что, что бы вы ни отдали за него, должна быть какая-то скидка, нужно учитывать, что этот парень сыграет всего 40-50 матчей. Он один из тех, к кому нужно применять распределение нагрузки. Как распределить нагрузку, чтобы он дожил до середины апреля в целости и сохранности?» – сказал журналист The Athletic.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
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