Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье

«Лейкерс» готовы обменять любого игрока, кроме Луки Дончича.

«Да, это так, и я думаю, что так и должно быть», – сказал журналист The Athletic Йован Буха, отвечая на вопросы болельщиков в своем подкасте.

Аналогичную позицию этим летом занимает «Бостон», где, как сообщается, только Джейсон Тейтум считается неприкосновенным в переговорах об обмене.