Лука Дончич – единственный неприкосновенный игрок в «Лейкерс» в это межсезонье
«Лейкерс» готовы обменять любого игрока, кроме Луки Дончича.
«Да, это так, и я думаю, что так и должно быть», – сказал журналист The Athletic Йован Буха, отвечая на вопросы болельщиков в своем подкасте.
Аналогичную позицию этим летом занимает «Бостон», где, как сообщается, только Джейсон Тейтум считается неприкосновенным в переговорах об обмене.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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