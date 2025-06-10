Зак Лоу: «Хочу, чтобы «Хоукс» сохранили Трэя Янга на долгий срок»

Журналист The Ringer поддержал разыгрывающего «Атланты».

«Я хочу, чтобы «Хоукс» сохранили Трэя Янга на долгий срок. Не думаю, что на него сейчас будет много претендентов. Поэтому не уверен, что существует сделка, которая могла бы кардинально перезагрузить франшизу в положительном ключе.

Вот если бы можно было продлить его контракт на приемлемых условиях. Мне в целом нравится их команда, и я действительно верю, что он немного изменит свой стиль игры. Есть надежда на что-то вроде... ну, «метаморфозы», слишком громкое слово для середины карьеры, но я вполне могу представить, что через год мы будем говорить: «О боже, «Хоукс» ведут 2-1 во втором раунде, а Трэй Янг начал немного больше двигаться без мяча»... Да, я вполне вижу такой сценарий», – сказал Лоу.