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Егор Демин – 11/13 в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN

Егор Демин остается в лотерее драфта НБА в необычном прогнозе от ESPN.

Эксперты обновили прогноз на 1-й раунд с учетом вариантов, при которых команды берут наиболее подходящих игроков или обладающих наибольшей ценностью.

В первом случае, по мнению Джонатана Гивони, Демин продолжает оставаться на 11-й строчке.

«У «Портленда» нет однозначных потребностей, которые можно закрыть игроком с этой строчки. Так что их может заинтриговать вариант с габаритным разыгрывающим, который может выполнять разные роли и расти с молодым ядром команды», – рассудил эксперт.

Джереми Ву отправил Демина 13-м в «Атланту» с точки зрения номинальной ценности молодых игроков.

«Возможность добавить талантливого игрока атаки так поздно должна порадовать любую команду независимо от их нужд. Боллхендлеры такого размера с хорошим видением площадки очень редки, это оставляет ему шансы быть названным выше.

Если его бросок прорежется, это расширит его роль в качестве высокого раздающего на периметре. «Хоукс» не так нужен именно такой баскетболист, но такой талант в любом случае требует внимания», – заключил аналитик.

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МиннесотаМиннесота
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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