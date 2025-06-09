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«Детройт» и «Атланта» поборются с «Индианой» за Майлза Тернера

«Пэйсерс» предстоит иметь дело с конкурентами в борьбе за центрового команды.

Майлз Тернер выйдет на рынок свободных агентов этим летом. «Пэйсерс» хотят переподписать своего «большого», ставшего критическим компонентом» успеха финалиста НБА. Клуб готов выйти за налоговый порог ради сохранения игрока.

По сообщению репортера Гранта Афсета, конкурировать с «Индианой» будут «Детройт» и «Атланта».

«Тернер поможет своим присутствием и блок-шотами организовать динамичную оборону в тандеме с Осаром Томпсоном и будет растягивать пространство, чтобы раскрыть способности Кейда Каннингема в позиционном нападении.

В «Хоукс» Тернер позволит Дайсону Дэниэлсу более агрессивно перекрывать траектории передач и опекать игрока с мячом. Растягивание пространства также остается приоритетом с учетом возвращения форварда Джейлена Джонсона после травмы», – рассудил репортер.

29-летний центровой делает 2 блок-шота в среднем за матч и реализует 39,6% трехочковых в регулярном чемпионате.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RG
возможные переходы
logoОсар Томпсон
logoНБА
logoМайлз Тернер
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoДжейлен Джонсон
logoАтланта
logoДайсон Дэниэлс
logoИндиана
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