«Детройт» и «Атланта» поборются с «Индианой» за Майлза Тернера

«Пэйсерс» предстоит иметь дело с конкурентами в борьбе за центрового команды.

Майлз Тернер выйдет на рынок свободных агентов этим летом. «Пэйсерс» хотят переподписать своего «большого», ставшего критическим компонентом» успеха финалиста НБА . Клуб готов выйти за налоговый порог ради сохранения игрока.

По сообщению репортера Гранта Афсета, конкурировать с «Индианой» будут «Детройт » и «Атланта ».

«Тернер поможет своим присутствием и блок-шотами организовать динамичную оборону в тандеме с Осаром Томпсоном и будет растягивать пространство, чтобы раскрыть способности Кейда Каннингема в позиционном нападении.

В «Хоукс» Тернер позволит Дайсону Дэниэлсу более агрессивно перекрывать траектории передач и опекать игрока с мячом. Растягивание пространства также остается приоритетом с учетом возвращения форварда Джейлена Джонсона после травмы», – рассудил репортер.

29-летний центровой делает 2 блок-шота в среднем за матч и реализует 39,6% трехочковых в регулярном чемпионате.