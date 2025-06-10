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  • Бомани Джонс: «В первой половине 2-й игры у Халибертона было что-то вроде 3 очков, 3 подборов и пары передач. Суперзвезды так не выступают»
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Бомани Джонс: «В первой половине 2-й игры у Халибертона было что-то вроде 3 очков, 3 подборов и пары передач. Суперзвезды так не выступают»

Джонс не считает лидера «Индианы» достойным этого звания.

«Вот как можно понять, что Халибертон не является суперзвездой (кстати, у него есть время ей стать): в первой половине 2-й игры у него было что-то вроде 3 очков, 3 подборов и пары передач. В итоге он набрал 17 очков. Суперзвезды так не выступают. Мы не относимся к нему как к суперзвезде, потому что если бы он был настоящей, реальной суперзвездой, мы бы разрывали его на части совсем по-другому.

Говорить, что кто-то не суперзвезда – это не оскорбление. Называть кого-то суперзвездой – высшая похвала. Мы не можем жить в мире, где есть только слепое восхваление или только жесткая критика», – сказал Джонс.

Тайриз Халибертон закончил 2-й матч финала против «Оклахомы», набрав 17 очков, 3 подбора, 6 передач при 5 потерях, 2 перехвата и 2 блок-шота, а «Пэйсерс» уступили – 107:123.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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