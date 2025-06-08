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Шейн Баттье: «Леброн дважды сделал то, что Джордан не смог бы. Он выиграл два титула с Баттье в качестве стартового тяжелого форварда»

Шейн Баттье рассказал, почему считает Леброна Джеймса величайшим в истории.

«Леброн дважды сделал то, что Джордан, я думаю, не смог бы сделать ни разу. Он выиграл два титула НБА с Шейном Баттье в качестве своего стартового тяжелого форварда.

Ни за что Джордан не смог бы этого сделать. Каким бы великим ни был Джордан, Леброн протащил меня через финишную черту. Обуза никогда не была такой тяжелой. И это моя история, и я придерживаюсь ее», – сказал двукратный чемпион НБА в составе «Майами».

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт PABLO TORRE FINDS OUT в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoШейн Баттье
logoМайами
logoМайкл Джордан
logoНБА
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