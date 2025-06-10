В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале

Лука Дончич активно готовится к следующему сезону.

Courtside Buzz опубликовал видео, на котором звездный разыгрывающий «Лейкерс » тренируется в тренажерном зале.

Ранее СМИ обратили внимание, что Дончич заметно похудел по сравнению с началом сезона, когда он играл за «Даллас».