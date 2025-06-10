В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
Лука Дончич активно готовится к следующему сезону.
Courtside Buzz опубликовал видео, на котором звездный разыгрывающий «Лейкерс» тренируется в тренажерном зале.
Ранее СМИ обратили внимание, что Дончич заметно похудел по сравнению с началом сезона, когда он играл за «Даллас».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Courtside Buzz в соцсети X
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