Джулиус Томас из тренерского штаба Тьяго Сплиттера в «Париже» претендует на должность главного тренера в Европе

Названо еще одно имя в списке будущих потерь «Парижа».

На фоне успеха в Евролиге клуб покинет Джулиус Томас, работавший ассистентом Томаса Иисало и Тьяго Сплиттера .

27-летний специалист из Германии начал карьеру в 2013 году и теперь претендует на должность главного тренера в одном из европейских клубов.

Ранее сообщалось о переходе в «Баскет Корунью» другого помощника из тренерского штаба французской команды Карлеса Марко. Сам главный тренер Тьяго Сплиттер отправится помощником в «Портленд», а его место займет итальянец Франческо Табеллини.