Джулиус Томас из тренерского штаба Тьяго Сплиттера в «Париже» претендует на должность главного тренера в Европе
Названо еще одно имя в списке будущих потерь «Парижа».
На фоне успеха в Евролиге клуб покинет Джулиус Томас, работавший ассистентом Томаса Иисало и Тьяго Сплиттера.
27-летний специалист из Германии начал карьеру в 2013 году и теперь претендует на должность главного тренера в одном из европейских клубов.
Ранее сообщалось о переходе в «Баскет Корунью» другого помощника из тренерского штаба французской команды Карлеса Марко. Сам главный тренер Тьяго Сплиттер отправится помощником в «Портленд», а его место займет итальянец Франческо Табеллини.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
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Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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