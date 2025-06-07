Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
Муаммаду Жете перейдет из «Монако» в «Дубай».
Французский центровой (30 лет, 211 см) подписал двухлетний контракт с «Дубаем», который в следующем сезоне дебютирует в Евролиге.
Жете провел последние два сезона за «Монако». В нынешнем сезоне бигмен набирал 7,5 очка и делал 5,4 подбора в матчах Евролиги.
Жете является чемпионом Еврокубка в составе «Виртуса».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Buzz Sport
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