Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»

Муаммаду Жете перейдет из «Монако» в «Дубай».

Французский центровой (30 лет, 211 см) подписал двухлетний контракт с «Дубаем », который в следующем сезоне дебютирует в Евролиге .

Жете провел последние два сезона за «Монако ». В нынешнем сезоне бигмен набирал 7,5 очка и делал 5,4 подбора в матчах Евролиги.

Жете является чемпионом Еврокубка в составе «Виртуса».