Тьяго Сплиттер присоединится к тренерскому штабу «Портленда»
Специалист продолжит карьеру в НБА.
В настоящее время Сплиттер возглавляет «Париж», который ведет со счетом 2-0 в полуфинале чемпионата Франции против «Бурка». Как сообщает Чема де Лукас, специалист станет ассистентом главного тренера в «Портленде» после завершения плей-офф французской лиги.
Сплиттер ранее уже работал в НБА: в «Бруклине» в качестве тренера по развитию игроков и ассистентом главного тренера в «Хьюстоне».
Под его руководством «Париж» пробился в плей-офф Евролиги прошедшего сезона, где уступил «Фенербахче» (0-3).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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