«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
«Монако» собирается поддписать Кеварриуса Хэйса на замену Муаммаду Жете.
«Монако» близок к подписанию контракта с центровым Кеварриусом Хэйсом (28 лет, 206 см) на замену Муаммаду Жете, который уходит в «Дубай».
Американский бигмен выступал в этом сезоне за «Париж», набирая в Евролиге с 6,5 очка и 4,6 подбора в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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