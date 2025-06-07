«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса

«Монако» собирается поддписать Кеварриуса Хэйса на замену Муаммаду Жете.

«Монако » близок к подписанию контракта с центровым Кеварриусом Хэйсом (28 лет, 206 см) на замену Муаммаду Жете, который уходит в «Дубай».

Американский бигмен выступал в этом сезоне за «Париж », набирая в Евролиге с 6,5 очка и 4,6 подбора в среднем за встречу.