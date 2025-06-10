Зак Лоу: «Обмен Кевина Дюрэнта в «Клипперс» развалится из-за Ивицы Зубаца»
Инсайдер описал вариант возможной сделки.
Лоу считает, что «Лос-Анджелес» может использовать в обмене свои выборы на драфте 2030 и 2032 годов, обмен пиками в 2031, контракты Нормана Пауэлла, Богдана Богдановича и Деррика Джонса (кого-то из них придется отправить в третью команду).
«Не могу поверить, что говорю это, но обмен развалится из-за Ивицы Зубаца. «Санс» захотят забрать его себе, а «Лос-Анджелес» ответит: «Нет, парень слишком хорош».
Я просто думаю, что «Клипперс» попытаются сделать что-то такое, что застанет всех врасплох, вот и все», – сказал Лоу.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница The Ringer в соцсети X
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