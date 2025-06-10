Зак Лоу: «Обмен Кевина Дюрэнта в «Клипперс» развалится из-за Ивицы Зубаца»

Инсайдер описал вариант возможной сделки.

Лоу считает, что «Лос-Анджелес» может использовать в обмене свои выборы на драфте 2030 и 2032 годов, обмен пиками в 2031, контракты Нормана Пауэлла , Богдана Богдановича и Деррика Джонса (кого-то из них придется отправить в третью команду).

«Не могу поверить, что говорю это, но обмен развалится из-за Ивицы Зубаца . «Санс» захотят забрать его себе, а «Лос-Анджелес» ответит: «Нет, парень слишком хорош».

Я просто думаю, что «Клипперс» попытаются сделать что-то такое, что застанет всех врасплох, вот и все», – сказал Лоу.