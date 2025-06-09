Билл Симмонс: «Не удивлюсь, если обмен Кевина Дюрэнта в «Сперс» уже по сути состоялся»
Билл Симмонс считает, что Кевин Дюрэнт окажется в «Сан-Антонио».
«Не удивлюсь, если обмен Кевина Дюрэнта в «Сперс» уже по сути состоялся, и они просто его не огласили. Одним словом, они уже утвердили его и объявят на неделе драфта.
Думаю, что они предпочтут Кей Ди Яннису Адетокумбо, потому что он просто меньше стоит. Они будут весьма конкурентоспособными и, возможно, сыграют в паре раундов в плей-офф. И при этом сохранят 2-й драфт-пик, таков мой прогноз», – заключил главный редактор The Ringer.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
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