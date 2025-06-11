Серджи Олива вернулся в офис «Портленда» после эксперимента во главе фарм-команды, главным тренером стал Иона Херску
«Блэйзерс» сменили главного тренера фарм-клуба.
Ассистент генменеджера «Блэйзерс» Серджи Олива провел год на этой должности, чтобы реорганизовать программу развития игроков. «Рип Сити Ремикс» стал 12-м на Западе в G-лиге с результатом 14-20.
Олива вернулся во фронт-офис «Портленда», как и планировалось прошлым летом. Новым главным тренером в лиге развития стал помощник Чонси Биллапса Иона Херску с 17 годами опыта в НБА, G-лиге и женском чемпионате.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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