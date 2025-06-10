6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии

Форвард, возможно, будет выступать в японской лиге.

По данным источников, игрок ведет переговоры с клубом «Сендай» из чемпионата Японии.

Джарретт Калвер (26 лет, 198 см) был выбран под 6-м номером «Финиксом» на драфте 2019 года и тут же обменян в «Миннесоту» на Дарио Шарича и 11-й пик.

Калвер сыграл 144 матча в НБА (43 в старте) за «Миннесоту», «Мемфис» и «Атланту» в период с 2019 по 2023 год.

В среднем за карьеру он набирал 6,5 очка, 2,8 подбора и 1,2 передачи за 17,2 минуты на площадке.

Прошедший сезон баскетболист провел в G-лиге, выступая за фарм-клуб «Орландо» и набирая в среднем 13,9 очка, 4,9 подбора и 1,9 передачи.