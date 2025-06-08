Чонси Биллапс: «Хочу, чтобы Скут Хендерсон просто играл 5 на 5 как можно больше. Это единственный способ получить опыт»
Чонси Биллапс ждет дальнейшего прогресса от Скута Хендерсона.
«Я был рад за Скута в прошлом сезоне. Я гордился им. Он один из тех парней, которые с таким изяществом справляются с падениями и подъемами. Он великолепен. Ему часто приходилось нелегко. Он столкнулся с большими ожиданиями после того, как был выбран на драфте этой командой в качестве замены Дэмиану Лилларду.
Ему пришлось очень тяжело, но он отлично справился. Так что я был рад, что он прибавил в прошлом сезоне. И моя задача этим летом – сделать так, чтобы он просто играл пять на пять как можно больше. На мой взгляд, это единственный способ получить опыт», – сказал главный тренер «Портленда».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал KATU News
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