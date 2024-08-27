Ассистент генерального менеджера «Портленда» Серджи Олива будет тренировать фарм-клуб «Блэйзерс» в сезоне-2024/25

Серджи Олива станет главным тренером фарм-клуб «Портленда» в G-лиге

Испанский специалист занимал должность ассистента генерального менеджера «Блэйзерс» с июня 2022 года. Олива имеет опыт работы в качестве тренера в штабе «Юты» с 2020 по 2022 год.

Специалист вернется во фронт-офис клуба после окончания сезона G-лиги.