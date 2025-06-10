Егор Демин вошел в число 13 игроков, приглашенных в «зеленую комнату» драфта НБА-2025

Егор Демин получил приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА.

Названы 13 игроков, приглашенных в «зеленую комнату» драфта на данный момент. Среди них – российский разыгрывающий Егор Демин из университета Бригама Янга.

В «зеленую комнату» драфта НБА-2025 приглашены:

Купер Флэгг , Дилан Харпер, Эйс Бэйли, Ви Джей Эджкомб , Тре Джонсон, Хаман Малуач , Джеремайя Фирс, Кон Нуппель, Каспарас Якученис, Егор Демин , Картер Брайант, Дерик Куин, Аса Ньюэлл.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.