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Егор Демин вошел в число 13 игроков, приглашенных в «зеленую комнату» драфта НБА-2025

Егор Демин получил приглашение в «зеленую комнату» драфта НБА.

Названы 13 игроков, приглашенных в «зеленую комнату» драфта на данный момент. Среди них – российский разыгрывающий Егор Демин из университета Бригама Янга.

В «зеленую комнату» драфта НБА-2025 приглашены:

Купер Флэгг, Дилан Харпер, Эйс Бэйли, Ви Джей Эджкомб, Тре Джонсон, Хаман Малуач, Джеремайя Фирс, Кон Нуппель, Каспарас Якученис, Егор Демин, Картер Брайант, Дерик Куин, Аса Ньюэлл.

«Зеленая комната» – место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Джонатана Гивони в соцсети X
logoдрафт НБА
Дилан Харпер
Тре Джонсон
logoЕгор Демин
Джеремайя Фирс
Ви Джей Эджкомб
Купер Флэгг
logoНБА
Хаман Малуач
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