Купер Флэгг встретится с «Мэверикс» в Далласе 17 июня

«Даллас» встретится с Купером Флэггом за неделю до драфта.

18-летний форвард из университета Дьюк планирует встретиться с представителями «Мэверикс» в Далласе 17 июня, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. 25 июня, спустя неделю после своего первого официального визита в «Мэвс», Флэгг должен стать первым номером драфта НБА.