Купер Флэгг встретится с «Мэверикс» в Далласе 17 июня
«Даллас» встретится с Купером Флэггом за неделю до драфта.
18-летний форвард из университета Дьюк планирует встретиться с представителями «Мэверикс» в Далласе 17 июня, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
25 июня, спустя неделю после своего первого официального визита в «Мэвс», Флэгг должен стать первым номером драфта НБА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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