Егор Демин – 25-й в рейтинге драфта The Athletic

Российский защитник не попал в лотерею драфта по версии Сэма Весени.

«Игроки, к которым я отношусь более скептично, чем остальные? Джеремайя Фирс, Егор Демин, Ноа Эссенг и Рашир Флеминг. Если вы заметили здесь тенденцию, надеюсь, это подтверждает мой подход: я ценю игроков с высоким игровым интеллектом, габаритами и навыками, но ставлю ниже тех, кто, хоть и интересен потенциалом при игре с мячом, но, на мой взгляд, с меньшей вероятностью достигнет хотя бы минимально необходимого уровня в этом аспекте», – объяснил эксперт.