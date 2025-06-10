Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»

Эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах Егора Демина.

«Если вы считаете, что Демин сможет полностью раскрыть свой потенциал в НБА благодаря расширяющимся возможностям для проходов, усовершенствовать бросок и защищаться, используя свои физические параметры, то стоит включить его в Топ-10 этого драфта. Набор его инструментов невероятно интересен, учитывая впечатляющее чувство игры как пасующего и плеймейкера.

Жаль, что я не разделяю этот оптимизм. К сожалению, у Демина нет стабильного броска, и это вызывает вопросы о его способности набирать очки на новом уровне, если он не будет развиваться. Если он не сможет набирать очки, ему будет сложно полностью реализовать свое видение площадки и выдающиеся навыки пасующего в позиционном нападении. В защите же пока не видно ни достаточной мощи, ни умения сдерживать физически сильных соперников.

Ценность Демина резко возрастет, если у него появится бросок. Я не настолько верю в его бросок, чтобы считать, что это будет иметь решающее значение. Есть вероятность, что Демин в конечном итоге опровергнет мой рейтинг, если его бросок заработает. Но поскольку я не верю в это, я должен поставить его довольно низко, так как в худшем случае он вернется в Европу в течение трех лет», – пишет эксперт The Athletic Сэм Весени.