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Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»

Брайан Уиндхорст ожидает громкие обмены во время драфта.

«Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно.

Я думаю, что большая часть событий в это межсезонье будет происходить во время драфта. Обычно основные события происходят между 30 июня и 3 июля. В этом году не так много свободных агентов, и, возможно, три или четыре лотерейных пика будут доступны для обмена. Они могут быть включены в более крупную сделку.

Шэмс Чарания отменил все планы и готовится усердно работать во время драфта. Мы приступим сразу после финальной серии, так что события начнутся очень скоро», – сказал инсайдер ESPN.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вито Корлеоне в соцсети X
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