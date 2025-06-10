Рик Карлайл: «Мы проиграли шесть или семь четвертей из восьми. Нам нужно играть лучше»
Рик Карлайл заявил, что «Индиане» нужно играть лучше в финальной серии.
«Все, что уже произошло, не имеет значения. Помимо счета в серии. Так что нам нужно двигаться дальше, и нам нужно сильно прибавить. Мы это понимаем. Мы проиграли шесть или семь четвертей из восьми.
Мы играем против отличной команды. Нам нужно внести коррективы, и нам нужно играть лучше», – сказал главный тренер «Индианы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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