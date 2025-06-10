1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая

Первые два матча финальной серии НБА показали рекордные рейтинги.

Лига объявила, что 1-й и 2-й матчи финальной серии 2025 года между «Оклахомой» и «Индианой» (1-1) стали двумя самыми просматриваемыми программами на всем телевидении с первой недели мая.

Почти половина всех зрителей в возрасте от 18 до 34 лет, смотревших телевизор во время 1-го и 2-го матча, смотрели финал НБА.

По данным Videocites, финальная серия НБА собрал более 1 миллиарда просмотров в социальных сетях, и это число продолжает расти, что является рекордом после двух матчей.