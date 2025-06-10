Марк Дэйгнолт о нападении «Пэйсерс»: «Они очень хорошо навязывают свою волю»

Марк Дэйгнолт высоко оценил нападение «Индианы».

«Против «Пэйсерс» нужно защищаться концептуально, потому что именно так они и существуют в нападении.

Они очень хорошо навязывают свою волю. Нам нужно работать над этим», – сказал главный тренер «Оклахомы».