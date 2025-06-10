Сергей Иванов: «Из тренеров ЦСКА больше всего нравился Мессина»

Сергей Иванов назвал своего любимого тренера ЦСКА.

- Андреас Пистиолис - лучший тренер ЦСКА за последнее время?

– Честно, мне из тренеров больше всего нравился Мессина, - сказал почетный президент Единой лиги ВТБ.

Мессина был главным тренером ЦСКА с 2005 по 2009 год, а также с 2012 по 2014 год. Под руководством итальянца команда дважды выиграла Евролигу (2006, 2008). Андреас Пистиолис занимает свой пост с апреля 2024 года.